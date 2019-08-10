İzmir'de 125 düzensiz göçmen yakalandı

Foça ilçesi Sazlı Plajı açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik bot içerisinde Suriye uyruklu 9'u çocuk, 30 düzensiz göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik ekiplerinin Dikili ilçesi Hayıtlı ve Bademli açıklarında durdurduğu botlarda da 26 Filistin, 50 Suriye, 13 Afganistan, 5 Irak ve 1 Orta Afrika uyruklu olmak üzere 46'sı çocuk, toplam 95 düzensiz göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.