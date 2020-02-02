İzmir son dakika deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi İzmir için deprem açıklaması yaptı mı?

İzmir son dakika deprem haberleri araştırılıyor. İzmir’de deprem mi oldu? Son dakika bilgisine göre Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde saat 14:36’da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem İzmir’de yaşayan vatandaşlar tarafından da hissedildi.

İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU?

İzmir’de yaşayan vatandaşlar deprem olup olmadığını merak ediyorlar. Son dakika bilgisine göre Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde saat 14:36’da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem İzmir’de yaşayan vatandaşlar tarafından da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.25’te Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sarsıntı, yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluşmuştu.