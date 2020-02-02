Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9856
  • 6,64
  • 304.875
  • 119140
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İzmir son dakika deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi İzmir için deprem açıklaması yaptı mı?

İzmir son dakika deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi İzmir için deprem açıklaması yaptı mı?

İzmir son dakika deprem mi oldu" Kandilli Rasathanesi İzmir için deprem açıklaması yaptı mı"

İzmir'de yaşayan vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını merak ediyorlar.İzmir’de deprem mi oldu? Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde saat 14:36’da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem İzmir’de yaşayan vatandaşlar tarafından da hissedildi.

İzmir son dakika deprem haberleri araştırılıyor. İzmir’de deprem mi oldu? Son dakika bilgisine göre Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde saat 14:36’da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem İzmir’de yaşayan vatandaşlar tarafından da hissedildi.

İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU?

İzmir’de yaşayan vatandaşlar deprem olup olmadığını merak ediyorlar. Son dakika bilgisine göre Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde saat 14:36’da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem İzmir’de yaşayan vatandaşlar tarafından da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.25’te Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sarsıntı, yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluşmuştu.


Sosyeteye damat oluyor 
Veda yemeğine katılmamıştı! Özge Özpirinçci ortaya çıktı
Yasak Elma'da flaş ayrılık! Yıldız isim diziye veda ediyor
'Akrabalarımla görüşmüyorum'
Aslı Enver barışma iddialarına son noktayı koydu!
<p>Olay, Aralık ayında Sancaktepe´de meydana geldi. İçinde maskeli 4 kişinin bulunduğu plakasız bir

Sancaktepe´de Film Sahnelerini Aratmayan Silahlı Saldırı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Dikkat! Tencereler ölüm saçıyor

Yeni Peugeot 2008'den sonra yeni Toyota C-HR'ı kullandık, "200.000 TL'ye hangi SUV alınır?" sorusuna cevap aradık