Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1459
  • 6,6595
  • 325.663
  • 115274
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İzmir merkezli 12 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı

İzmir merkezli 12 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı

İzmir merkezli 12 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı

Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik İzmir merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı, Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 104 zanlı hakkında yakalama kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 55 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilenlerden 22'sinin cezaevinde olduğu, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. 

(AA)


Ramo dizisine flaş transfer!
Rekabet kızıştı! Çukur tahtını geri aldı
Yıllar sonra itiraf etti: 8.5 yıl ağladım!
Ünlü oyuncudan estetik itirafı
Fahriye Evcen doğum kilolarını böyle verdi
<p>Suriye'nin İdlib kenti çevresinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Esed rejim güçleri arasında sık sı

İdlib'de muhalifler, Esed'ın tankını ZPT ile kovaladılar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Nefes kesen operasyon! Kapıları koç başlarıyla kırdılar

Türkiye ile Azerbaycan arasında 15 milyar dolarlık ticaret için yeni imzalar atılacak