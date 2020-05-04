İzmir iftar vakti 2020 : İzmir iftar saati, akşam ezanı kaçta? Diyanet 2020 İzmir iftar, imsak, sahur vakitleri haberimizde…

Mübarek Ramazan ayının idrak edilişiyle birlikte iftar, imsak, sahur vakitleri ile ilgili araştırmalar gündemde yerini aldı. Mümin vatandaşlar İzmir iftar saati, akşam ezanı kaçta? sorularının yanıtını merak ediyor. Bu ayda yerine getirilen oruç ibadetinin faziletine ilişkin Hazret-i Ayşe buyuruyor ki: "Resul-i Ekrem bazen sürekli olarak oruç tutardı. Öyle ki, artık bir daha orucunu bozmayacak zannederdik." 2020 İzmir iftar, imsak, sahur vakitleri haberimizde…

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İZMİR İFTAR VAKTİ AKŞAM EZANI KAÇTA?

İzmir iftar saati 20.13 olarak açıklandı. İzmir halkı bu saatte orucunu açmış olacak.

İZMİR İMSAK VAKTİ, SAHUR SAATİ KAÇTA?

Diyanet imsakiyesi ile açıklanan vakitlere göre İzmir’de imsak vakti 04.28 olacak.

2020 İZMİR İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kilis imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ORUCUN FAZİLETLERİ NEDİR?

Oruç, nefsin isteklerinden iradî olarak uzak durma olması yönüyle bir irade eğitimine, açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanma yönüyle de bir sabır eğitimine dönüşmektedir. İnsanın hayatta başarılı olabilmesi için irade hâkimiyeti ve güçlükler karşısında dayanabilme gücü de önemli bir role sahiptir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde oruç etkili bir yoldur. Bu orucun değişik biçimlerde de olsa hemen bütün din ve kültürlerde riyâzet ve mücâhede yolu olarak mevcut olmasını da açıklar.

Hz. Peygamber birçok hadislerinde orucun faziletlerini açıklarken, samimi bir inançla Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak üzere ramazan ayını oruçla geçirenin günahlarının bağışlanacağını ve oruçluların cennette yüksek derecelere nail olacağını bizlere haber vermiştir.

“Kim Allah’a inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.”

Bizler, Farz olan Ramazan orucunu tutunca, hem Allah’ın rızasını kazanıyor sevap elde ediyoruz, hem de tutuğumuz bu oruçlar bizim günahlarımıza kefaret oluyor. Bu hususta Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:

“Kişi büyük günahlardan kaçındığı takdirde, beş vakit namazlar, cumadan cumaya ve Ramazan’dan Ramazan’a, aralarında işlenen günahlara kefarettir.”

Oruç, kişiyi kötülüklerden ve günahlardan koruyan bir kalkandır. Peygamber Efendimiz bu konuyla ilgili “Oruç sahibini koruyan bir kalkandır. Oruçlu kimse saygısızlık yapmasın, ahlaksızca konuşmasın. Eğer birisi kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, “Ben oruçluyum, ben oruçluyum” desin, Ona bulaşmasın.” buyurmuştur.

RAMAZAN AYININ BEREKETİ

Ramazan ayı; tutacağımız oruçlarla bedenimizin sıhhate kavuşacağı, vereceğimiz zekatlar ve sadakalarla malımızın temizliğe ulaşacağı, şeytanların kullara yaklaşamaması ve nefsimizin açlıkla terbiye olmasıyla huzura erdiğimiz, maddi ve manevi hayatımızda birçok güzelliklerin yaşandığı bir aydır. Ramazan ayı; ibadet hayatımızda oruçlarımızla, beş vakit namaz ve teravih namazlarımızla, okuyacağımız Kur’an ile manevi yönde birçok güzellikler elde edeceğimiz bir zaman dilimidir.

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir.