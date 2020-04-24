İzmir iftar saatleri 2020: İzmir Tire, Kemalpaşa, Çeşme iftar imsak saatleri

2020 İzmir Tire, Kemalpaşa, Çeşme iftar imsak saatleri yoğun olarak araştırılıyor. Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. İzmirliler ilk oruçlarını saat kaçta açacağını öğrenmek istiyor. İzmir iftar saatleri 2020 haberimizde..

24 NİSAN İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

İzmir'de 24 Nisan tarihinde iftar vakti 20:03'tür.

24 NİSAN İZMİR TİRE İFTAR SAATİ 2020

İzmir Tire için iftar saati 20:00'dir.

24 NİSAN İZMİR KEMALPAŞA İFTAR SAATİ 2020

İzmir Kemalpaşa için iftar saati 20:02'dir.

24 NİSAN İZMİR ÇEŞME İFTAR SAATİ 2020

İzmir Çeşme için iftar saati 20:06'dır.

25 NİSAN İZMİR'DE SAHUR SAAT KAÇTA?

İzmir'de 25 Nisan tarihinde imsak vakti 04:44'tür.

2020 İZMİR İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan İzmir imsakiyesinin tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

İZMİR İMSAK İFTAR SAATLERİ 2020 İÇİN TIKLAYIN

İFTAR VAKTİ NEDİR?

İftar vakti, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur. Gündüz ve gecenin teşekkül etmediği bölgelerde oruç süresi, buralara en yakın normal bölgelere göre belirlenir.

Peygamberimiz, sahuru mümkün olan son vakte denk getirmeyi teşvik ettiği gibi iftarın da vakit girer girmez yapılmasını teşvik etmiştir. Bu iki teşvikten çıkarılabilecek anlam, ibadetin mümkün olduğunca kolay hale getirilmesidir. İftar vakti girdiğinde yemeğe oturmadan namaz kılınmak isteniyorsa yine de biraz su veya bir hurma ile orucu açıp, ondan sonra namaz kılmak yerinde olur.

RAMAZAN DUASI NEDİR?

Peygamber Efendimiz, üç aylara eriştiğinde diğer günlere nazaran ibadetlerini daha da artırıyor ve sık sık şu duayı okuyordu: "Allahümme bârik lena fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazan (Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır)."

Kandiller geçidi olarak adlandırılan, Regâib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin de içindebulunduğu 3 aylar, kendimizi denetleme ve değerlendirmenin, taat, ibadet ve şükürlerimizi artırmanın, bir kere daha geçmişimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın bir vesilesidir. Regâib gecesi, müminlerin mağfiret mevsimi 3 aylara rağbet etmeleri ve onun taşıdığı manalardan, değerlerden istifade etmeleri gerektiğine dair mesaj yüklü bir gecedir. Sahabe efendilerimiz peygamber efendimizin 3 aylardaki ibadetini, orucunu şöyle anlatıyor:

Said İbnu Cübeyr (ra)'e Receb ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbnu Abbas (ra)'ı dinledim, şöyle demişti: "Resulullah (sav) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, "(Galiba) hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)" derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, (Galiba) hiç tutmayacak" derdik."