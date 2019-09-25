İzmir hava durumu Meteoroloji son dakika uyarıları! İzmir'de yağış ne kadar sürecek?

İzmir hava durumu ile ilgili Meteoroloji son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İzmir’de yağış ne kadar sürecek? İzmir’de, dün saat 01.30 sıralarında başlayan sağanak yağmur nedeniyle, dükkanları su bastı. Bazı yollar araç trafiğine kapanırken, yağmur sularının etkisi gün ağırınca ortaya çıktı. Öte yandan, meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın bu akşam Ege Bölgesi’ni terk edeceğini bildirdi. Haberimiz içerisinden saatlik İzmir hava durumu uyarılarına ve detaylara ulaşabilirsiniz.

İZMİR HAVA DURUMU UYARILARI

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışları bu sabah saatlerinde güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla ve Antalya çevreleri ile bu sabah saatlerinde Aydın ve İzmir'in güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların, Muğla ve Antalya çevreleri ile bu sabah saatlerinde Aydın ve İzmir'in güney ilçelerinde, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Antalya'nın İbradı, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden; Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir’de, dün saat 01.30 sıralarında başlayan sağanak yağmur nedeniyle, dükkanları su bastı. Bazı yollar araç trafiğine kapanırken, yağmur sularının etkisi gün ağırınca ortaya çıktı. Öte yandan, meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın bu akşam Ege Bölgesi’ni terk edeceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, dün Ege Bölgesi için yaptığı sağanak yağış uyarısı, gece saatlerinde karşılık buldu. Saat 01.30 sıralarında başlayan gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İzmir genelinde, metrekareye 29.6 kilogram yağış düştü. İlçeler bazında Konak'ta metrekareye 31.8 kilogram, Balçova'da 18, Buca'da 53.9, Bayraklı'da 12.1 kilogram yağış düştü. Sağanaktan en çok nasibini alan ilçe ise, Aliağa oldu. Bu bölgede, metrekareye 118 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

'RÖGAR KAPAKLARI TAŞTI, BAZI YOLLAR İSE TRAFİĞE KAPANDI'

Yollardaki rögar kapakları taştı, bazı yollar ise trafiğe kapandı. Bazı iş yerlerini su basarken, sabah işe gelip, yağmur sularıyla karşılaşan esnaf, dükkanlarda temizlik yaptı. Belediye ekipleri de, yağmur sularının yollara sürüklediği pisliği temizlemek için su tankerleriyle çalışmalara başladı. Kent genelindeki araç trafiğine yoğunluklar yaşanmaması için, trafik polisleri önlem aldı. Şiddetli yağışın etkisi ile özellikle Konak ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde, kot farkından dolayı yolun seviyesinin altında kalan iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, gece haberi alır almak soluğu iş yerlerinde aldı. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen vatandaşlar, şoku atlattıktan sonra temizliğe başladı. Gülhan Şenözgür ve ağabeyi Hasan Şenözhür'ün işlettikleri kafede büyük zarar oluştu. Gülhan Şenözgür, "Akşam saat 02.00 sıralarında ağabeyimin telefonu ile uyandım. Geldiğimizde dizimize kadar su ile karşılaştık. İzmir'in en merkezi yerinde bunu yaşamak şaşkınlık verici. Geldiğimizde içeriye girmemizin imkanı yoktu. Biz büyük zorlukla girdik. Normal ev tipi buzdolabının suyun şiddeti ile devrildiğini gördük" dedi. Yaşadıkları şaşkınlığı anlatan Şenözgür, şunları söyledi:

" Mutfağın tam ortasında dipfriz var o da devrildi. Eşyalarımızın hepsi suyun altında kalmıştı. Şuanda burası kullanılmaz durumda. Bir daha böyle bir yağmur yağmaması için dua edeceğiz. Rögarlar bu şekilde olduğunda biz hep aynı şeyle karşılaşacağız. Bir şimdi burayı temizleyeceğiz. Camlarda patlama oldu. Bunların tadilatı yapılacak. Araç ve gereçler yenilenecek. İşimiz bayağı aksayacak."

Elektrik dükkanın bulunan Muzaffer Özgül de, iş yerine dolan balçıkları temizledi, camları sildi. Elektrikli panjurun kapalı olmasına rağmen işyerine su girdiğini ifade eden Özgül, temizliği bitirdikten sonra işyerini açtı.

'ALT YAPI YETERSİZ'

Öte yandan, Karabağlar ilçesine bağlı Eskiizmir semtindeki bazı işyerlerini su bastı. Ahmet Köşk'e ait manav dükkanı sular altında kalırken, çok sayıda gıda ürünüyle laptop kullanılamaz hale geldi. Köşk, "Sabah geldiğimizde bu manzarayla karşılaştık ve temizliğe başladık. Altyapımız çok yetersiz, yetkililerden burayla ilgilenmelerini bekliyoruz" dedi. Eskiizmir Caddesi üzerindeki bazı kırtasiyelerde de, sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suları tahliye edip, temizlik yaptı. Karabağlar Belediyesi'ne ait, tazyikli su tankerleri de, yağmur sularının biriktirdiği pislikleri temizlemek için çalışma yaptı.