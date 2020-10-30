İzmir deprem mesajları: Deprem geçmiş olsun mesajları ve sözleri haberimizde

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu. Türkiye'yi sarsan depremin ardından İzmir deprem mesajları, geçmiş olsun mesajları araştırılmaya başlandı.

Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binalar yıkıldı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, yaralananların sayısının ise 419'a yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, bugün saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 21'i 4 büyüklüğünün üzerinde 107 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

İZMİR DEPREM MESAJLARI

Allah bir daha 17 ağustos acısı gibi acılar yaşatmasın. Çok geçmiş olsun

Gönüllerimiz ve dualarımız sizinle..

Kalbimiz sizinle, bir an önce depremlerin son bulması dilekleriyle.

Üst üste yaşanan depremlerle sarsılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun.

Rabbim aynı çaresizliği bir daha yaşatmasın. Geçmiş olsun İzmir

Geçmiş olsun güzel ülkemin güzel insanları..

Yine yüreğimiz yandı Allah beterinden saklasın