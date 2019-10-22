İzmir Buca su kesintisi ne zaman düzelecek? Sular ne zaman gelecek? İZSU açıkladı

İzmir’de yaşanan su kesintisinin ardından vatandaşlar İZSU tarafından yapılan açıklamayı araştırıyorlar. İzmir Buca su kesintisi ne zaman düzelecek? Su kesintisi ile ilgili yapılan açıklamada, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan ve Gördes barajından İzmir kentine su aktaracak olan Gördes – Kavaklıdere – Buca boru hattının Adatepe pompa istasyonuna bağlantısı işi ile bölgenin su dağıtımını iyileştirmek amacıyla kesintisinin yapıldığı duyuruldu.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan ve Gördes barajından İzmir kentine su aktaracak olan Gördes – Kavaklıdere – Buca boru hattının Adatepe pompa istasyonuna bağlantısı işi ile bölgenin su dağıtımını iyileştirmek amacıyla Adatepe pompa istasyonunda yapılacak revizyon çalışmaları nedeniyle aşağıdaki mahallelerde;

22 Ekim 2019 Salı günü 09:00 ile 23 Ekim 2019 Çarşamba günü 09:00 saatleri arasında 24 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.

Su Kesintisi Uygulanacak Adresler

Buca İlçesinin; Yenigün, Kozağaç, Çamlıkule, Atatürk, Adatepe, Yıldız, Kuruçeşme, Yıldızlar, Yeşilbağlar, Kaynaklar Merkez, Yaylacık, Zafer, Gaziler, 29 Ekim Mahalleleri ile Buca OSB, Buca Koop, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe kampüsü, Sebze Hali ve Balık Hali