İzmir 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? İzmir'de sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecinden sonra artan vaka sayıları, sayıların arttığı illere çevrildi. Salgın döneminde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. İzmir'de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olup olmadığı ise İzmirli vatandaşlar tarafından kafalarda soru işaretleri bıraktı.

İZMİR 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İzmir'de mevcut durumda 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. Önümüzdeki günlerde İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından böyle bir kararın alınıp alınmayacağı bilinmiyor. Konuya ilişkin güncel bir açıklama olması durumunda bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

İZMİR'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Korona virüsü salgınının yoğun günlerinde 81 ilde özellikle hafta sonları sokağa çıkma yasakları uygulanıyordu. İzmir de sokağa çıkma yasağına dahil olan iller arasındaydı. Normalleşme sürecinden sonra vaka sayılarının arttığı illerde yeniden önlemlerin alınıyor oluşu İzmirli vatandaşların kafasında soru işaretlerine sebebiyet verdi.

İzmir'de mevcut durumda sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor. Önümüzdeki günlerde böyle bir karar alınırsa güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.