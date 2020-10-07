İzafiyet teorisini kim buldu? İzafiyet Teorisi nedir, ne demek?

Zaman, mekan ve hareket kavramlarının birbirinden farklı olmadığını aksine hepsinin bir bütün olduğunu iddia eden İzafiyet Teorisi , zaman algımızı yeniden oluşturan bir teori olarak karşımıza çıkmatadır. Teorisi, ilk olarak 1905 yılında Annalen der Physik dergisinde Hareketli cisimlerin elektrodinamiği üzerinde adlı makale ile gündeme gelmiştir.

İZAFİYET TEORİSİ NEDİR, NE DEMEK?

İzafiyet Teorisi diğer adıyla Özel Görelilik Kuramı olan bu fizik kuramı Albert Einstein tarafından 1905 yılında Annalen der Physik dergisinde yayınlanan bir makale ile açıklanır. İzafiyet Teorisi, varlığın fiziki olayları izafidir. Zaman, mekan ve hareket birbirinden bağımsız olmayan tam tersine birbirine bağlı izafi olaylardır. İzafiyet teorisi basitçe tanımı bu şekilde yapabiliriz. İzafiyet teorisi fikir babası Albert Einstein'dır.

Einstein İzafiyet teorisi Galileo'nun Görelilik Prensibi ile birleşmektedir. Doğrusal ve değişmeyen hareketin durumu ne olursa olsun tüm gözlemleyen kişiler ışığın hızını her zaman aynı büyüklükte ölçeceği önermesini savunur. Bu gözlem aslında sezgisel olarak değil, deneysel olarak birçok sonuca varılmasını sağladı.

Özel görelik teorimi ayrıca uzaklığın ve zamanın gözlemciye bağlı olarak değişebileceğini ifade etmektedir. Bu teori madde ile enerjinin E=mc² formülü ile bağlı olduğunu gösterir. Tüm ışık hızlarının ışık hızına oranla çok küçük olduğunu uygulama ve Newton mekaniği ile aynı sonuca varıldığı anlaşılır. Bu teoremin özel ifade ile anılması görelik ilkesinin yalnızca eylemsiz gözlem çerçevesinde uygulanış şekli olması yüzündendir. Einstein bu teoriyi geliştirerek Genel Görelilik teorisini ortaya çıkarmıştır. Burada Özel Görelilik yer çekimi kuvvetini hesaba katmayarak ivmeli gözlemcilerin durumunu inceler.

Kendi zamanında inanılması pek güç olsa da şu öngörülerde bulunulmuştur:

Cisimler hızlandıkça zaman cisim için daha yavaş akmaya başlayacaktır, ışık hızına ulaşıldığında zaman durmalıdır. Cisimler hızlandıkça kütlelerinin bir kısmı kinetik enerjiye dönüşür, durağan kütleye sahip cisimler hiçbir zaman ışık hızına erişemeyeceklerdir. Cisimler hızlandıkça hareket doğrultusundaki boyları kısalmaya uğrayacaktır. Hiçbir cisim ışık hızından hızlı gidemez.

Özel görelik mantık ve sağduyuya aykırı bir evren tanımladığı için bilim insanları yıllardır bunun doğruluğu hakkında araştırmalar yapmışlardır. Bu öngörülerin pek çoğu defalarca denenmiş ve hep doğru çıkmıştır.