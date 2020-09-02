02 Eylül 2020 Çarşamba 14:31 | Son Güncelleme:
İyi ki nasıl yazılır? İyi ki TDK'ya göre bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Sözcüklerin doğru kullanımları herkesin dikkat etmesi gereken unsurların başında yer alıyor. Kitap okurken sıklıkla karşılaştığımız iyi ki kelimesinin doğru kullanımı TDK çevrim içi sözlüğünde yer alıyor. Sözlükte yer alan iyi ki kullanımını sizin için derledik.
İyi ki kelimesinin en doğru kullanımı Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından resmi internet sitesi üzerinde açıklanıyor. İyi ki kelimesinin sözlükte nasıl yazıldığı, Türkçe’yi doğru ifade etme açısında önem arz ediyor.
İYİ Kİ NASIL YAZILIR?
TDK kelimelerin doğru kullanımı ile ilgili bilgilere resmi hesabı üzerinden ulaşmak mümkündür. Kelimenin doğru olarak yazımı “iyi ki” şeklindedir.
İyi ki Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri
İyi ki sözcüğünü cümle içerisinde farklı örnekler ile belirtmek gerekirse;
‘’İyi ki bu sene işler kolaylaştı.’’
‘’Gezmeye iyi ki beraber gittik.’’