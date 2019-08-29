İthal kadavrayla anatomi devrimi

Bülent ŞANLIKAN

Tıp eğitiminin en önemli dersi anatomi simülasyon, maket ve kadavralar üzerinden veriliyor. Ancak kadavra yetersizliği nedeniyle bu eğitimler istenilen seviyeye çıkamıyor, her 10-15 öğrenciye 1 kadavra sunulması gerekirken 300 öğrenci 1 kadavra üzerinde eğitim alıyordu. Bu sorun nedeniyle yurtdışından kadavra temin eden şirketler büyük bir ihtiyaca cevap verdi. ABD Sağlık Bakanlığı’nın sisteminden sağlanan kadavralar sayesinde Türkiye’de tıp eğitiminde büyük bir aşama kaydetti. AKŞAM’a konuşan Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Yiğit şunları anlattı:

“Eskiye göre kadavra bulmak ve kadavra eğitimi yaptırmak ithal kadavralarla daha kolaylaştı. Kadavra eğitimi uzmanlıkta da gerekiyor. Özellikle cerrahi branşlarda. Dernek olarak Türkiye’nin değişik tıp fakültelerindeki her bir asistanımızın bu eğitimlerden geçmesini hedefliyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 300’e yakın asistan eğitim aldı. Bugün de 20 asistanımız başarıyla geçti. Bizim ön ayak olduğumuz kurslara ABD, K.Irak ve Türk Cumhuriyetleri’nden kursiyerler gelmeye başladı.”

Yüzde 90’ı ABD’den geliyor

Yurtdışından kadavra temin eden şirketin sahibi olan Ümit Şengül süreci şöyle anlattı: “Türkiye olarak en çok kadavrayı ABD’den temin ediyoruz. Oran olarak yüzde 90 diyebilirim. Bunun sebebi ise ABD’nin güvenilir bir sağlık sisteminin olması. İnsan bedeninin kadavra olarak hekimler tarafından kullanılması için belli testlerin yapılması gerekiyor. Bu testler FDA onayıyla yapılıyor. Bu kadavraların temini ise akredite olmuş olan kadavra bankaları. Bu kadavraların Türkiye’de ne şekilde kullanılacağına dair ön anlaşmalar yapılıyor sonra da naklediliyor.”