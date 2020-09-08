İthafen ne demek? TDK'ya göre ithafen kelimesinin anlamı nedir?

Türkçe'de zarf olarak kullanılan ithafen kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiştir. Kelimeyi cümle içinde kullanacak olan kişiler, itfane ne demek sorusuna yanıt arıyor. Türk Dil Kurumu, ithafen kelimesinin en doğru kullanımı sunarken, sözcüğün dilimizde ne anlama geldiğini de açıklıyor.

İTHAFEN NE DEMEK?

İthafen sözcüğünün ne demek olduğu TDK tarafından açıklandı. Kelimenin kökü ithaftır ve biri için sunma birinin adına armağan etme gibi anlamlara gelir.

İthafen ise ithaf yolu ile yapılan işlere verilir.

İthafen kelimesine örnek cümle;

Bu mektubu sana ithafen yazıyorum.