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İtfaiye, yuvadan düşen yavru güvercinleri yerine koydu

İtfaiye, yuvadan düşen yavru güvercinleri yerine koydu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, rüzgar nedeniyle yuvalarıyla birlikte ağaçtan düşen 2 yavru güvercini, itfaiye ekibi merdivenli araçla yeniden yerlerine koydu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binanın önünde bulunan 10 metre uzunluğundaki palmiye ağacındaki yuva, 2 yavru güvercin ile birlikte düştü. Beton zemine düşen yavruları gören Beyhan Kahveci, itfaiyeyi arayarak, yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekibi, merdivenli araçla önce yuvayı eski yerine yerleştirdi ardından da yavruları yuvalarına koydu. Yavru kuşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.  

(İHA)

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