İtalya'da bir banka yerel üreticilere verdiği düşük faizli kredi karşılığında hangisini kasalarda ipotek olarak saklamaktadır?
İtalya'da bir banka yerel üreticilere verdiği düşük faizli kredi karşılığında hangisini kasalarda ipotek olarak saklamaktadır? Yayın hayatına uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam eden Kim Milyoner Olmak İster birbirinden zor sorularla izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
İtalya'da bir banka yerel üreticilere verdiği düşük faizli kredi karşılığında hangisini kasalarda ipotek olarak saklamaktadır? Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 27 Nisan Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...
İTALYA'DA BİR BANKA YEREL ÜRETİCİLERE VERDİĞİ DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KARŞILIĞINDA HANGİSİNİ KASALARDA İPOTEK OLARAK SAKLAMAKTADIR?
A: Parmesan peyniri
B: Riviera zeytinyağı
C: Trüf mantarı
D: Hamur mayası
Doğru cevap: A Parmesan peyniri