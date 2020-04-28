İtalya'da bir banka yerel üreticilere verdiği düşük faizli kredi karşılığında hangisini kasalarda ipotek olarak saklamaktadır? Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 27 Nisan Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...



İTALYA'DA BİR BANKA YEREL ÜRETİCİLERE VERDİĞİ DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KARŞILIĞINDA HANGİSİNİ KASALARDA İPOTEK OLARAK SAKLAMAKTADIR?



A: Parmesan peyniri



B: Riviera zeytinyağı

C: Trüf mantarı

D: Hamur mayası

Doğru cevap: A Parmesan peyniri