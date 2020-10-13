İstinaf ne demek, nedir? İstinaf ne anlama geliyor?

İstinaf sözcüğü, hukuksal bir terim olmakla beraber Arapça kökenli bir ifadedir. Türk Dil Kurumu (TDK), istinaf kelimesini resmi sitesi üzerinden açıklıyor. Türkçe'de isim olarak kullanılan istinaf mahkemelerde alınan kararların kabul edilmeyerek bir üst mahkemeye taşınması olarak da adlandırılır.

İSTİNAF NE DEMEK, NEDİR?

İstinaf, TDK çevrim iç sözlükte, "mahkemenin verdiği kararı kabul etmeyerek bir üst mahkemeye götürme." anlamına gelir. Kelime Arapça'dan dilimize geçmiştir.

İSTİNAF MAHKEMESİ NEDİR?

Bölge adliye ve bölge idari mahkemeleri, istinaf mahkemeleri olarak bilinir. İstinaf başvurusu ile bu mahkemeler; önüne gelen hukuki uyuşmazlıkları, hem maddi vakıa hem hukukilik açısından inceler ve karar verir. İstinaf, hukuki uyuşmazlıkların yeniden ele alınmasını sağlayacak ilk derece mahkemesi ile temyizdeki kanun yolu arasında yer alan yeni bir kanun yoludur.