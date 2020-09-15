İstikşafi nedir? İstikşafi görüşmeler ne demek?

İstikşafi kelimesi son zamanlarda aranan kelimeler arasında yer buldu. Kelimeyi manası öğrenerek cümle içinde kullanacak kişiler bulunuyor. Bazen bilmediğimiz sözcükler kitaplarda ya da dergilerde karşımıza çıkabiliyor. TDK, istikşafi ve diğer kelimelerin anlamlarının remsi hesabında paylaşıyor.

İSTİKŞAFİ NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK), “ istikşaf" sözünün Arapça “keşf"ten türediğini belirterek TDK tarafından yayımlanan sözlüklerde sözcüğün bu şekilde geçtiğini ve “keşif ve tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma" gibi anlamlar içerdiğini belirtildi.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER NE DEMEK?

Diplomatik bir terim olan istikşafi görüşmeler, keşif, tanıma amaçlı görüşme anlamına geliyor.