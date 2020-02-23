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  3. İstiklal Caddesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katında yangın

İstiklal Caddesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katında yangın

İstiklal Caddesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katında yangın

İstiklal Caddesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Çukur Mahallesi Peşkirci Sokakta bulunan 2 katlı metruk binada sabaha karşı kısmi çökme meydana geldi. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın içerisinde arama yaptı. Aramalar sonucu binada kimsenin olmadığı anlaşıldı. Binanın tamamen yıkılma tehlikesine karşı sokağın bir kısmı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. AFAD ekipleri de olay yerine gelerek binada inceleme yaptı.

(DHA)


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