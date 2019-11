İstihare namazı nedir, ne zaman kılınır? İstihare namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? İşte İstihare namazı duası

İstihare namazı kılınışı Müslümanlar tarafından merak ediliyor ve aratılıyor. Müminler ‘İstihare namazı nasıl kılınır?’ sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Hayırlı bir işe, evliliğe ya da hayatımızda vereceğimiz önemli bir kararı almadan önce o konunun kendisi için hayırlı olup olmayacağını öğrenmek isteyenler İstihare namazı kılar ve dua ederler. İstihare namazı ne zaman kılınır? Kaç rekattır? sorularının yanıtına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

İSTİHARE NAMAZI NEDİR?

İstihâre, bir kimsenin yapmak istediği bir şeyin kendisi için hayırlı olup-olmayacağı konusunda bir işarete kavuşmak maksadıyla yatmadan önce iki rekât namaz kılarak Allah’a dua etmesidir. İnsanlar, bazen kendileri için önemli bir karar verecekleri veya bir seçim yapacakları zaman dünya ve ahiret bakımından kendileri için hangisinin daha hayırlı olacağını kestiremezler. Bunu anlayabilmek için istişare ederler ve Allah’tan yardım dilerler. Bu bakımdan istihâre, bir bakıma yapılacak işin hayırlı olmasını; hayırlı ise gerçekleşmesini Allah’tan dilemek ve O’ndan yardım istemektir. Hz. Peygamber ashabına her işte istihâreyi, Kur’an’ın bir suresini öğrettiği gibi öğretmiştir.

İSTİHARE NAMAZI DUASI NASIL OKUNUR?

Allah’ım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlı kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise acizim; Sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü Sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allah’ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, hayatım, dünyam ve ahiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! Eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve ahiretim bakımından kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır, nerede ise, onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle!

İSTİHARE NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

İstihare namazı 2 rekattır. İstihare namazı kılınışı için ilk önce "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat İstihare namazı kılmaya" diye niyet ederiz.

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat İstihare namazı kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Subhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha okuruz

Kafirun Suresini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha okuruz

İhlas suresini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız