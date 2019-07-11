İstediği ücreti alamayan taksici turist kadını darp etti
İstanbul'da bir taksi şoförü aracına binen turist kadından istediği parayı alamayınca darp etti.
İstanbul Aksaray’dan aracına binen kadın turisti Beyoğlu’na getiren bir taksi şoförü, istediği ücreti alamayınca çılgına döndü.
Beyoğlu Tophane Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak’ta meydana gelen olayda, ticari taksi sürücüsü Aksaray’dan aldığı Arap kadın turisti Beyoğlu Tophane Mahalllesi’nde Karabaş Mektebi Sokak’ta bir adrese götürdü.
Kadın turistin uzattığı ücreti az bulan taksici ile turist arasında tartışma başladı.
Tartışma esnasında ticari taksi sürücüsü turiste küfür ederek, kadının kol çantasını almak istedi. Kendisine direnen turist kadına şiddet uygulayan taksici, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirildi.
Polis ekipleri, olay yerinden uzaklaşan taksiciyi yakalamak için çalışma başlattı.
AA