2020 Regaib Kandili güzel sözler burada! Regaib Kandili kısa, öz, resimli tebrik mesajları

Bugün Müslümanlar için çok önem taşıyan Regaib Kandili idrak ediliyor. Üç ayların müjdeleyicisi Regaip Kandili, Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de bu Regaib kandili önemli ve özel gece oluyor. Regaib Kandili'nde dualar ediliyor, eller semaya açılıyor, camiler dolup yaşıyor. Müslüman vatandaşlar sevdikleri Mümin kardeşlerinin bu özel gününü tebrik etmek istiyor. Regaib Kandili kısa, öz, resimli tebrik mesajları yoğun olarak araştırılıyor. 2020 Regaib Kandili ile ilgili en güzel, en anlamlı sözleri ve mesajları sizler için derledik. İşte en güzel mesajlar...





Regaip Kandili nedir? İşte Regaip Kandili'nin anlamı ve önemi

REGAİB KANDİLİ TEBRİK MESAJLARI

Bu gece huzur ve müjde gecesidir. Regaip Kandiliniz kutlu olsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Recep Ayı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Yürekten bir dua, tatlı bir tebessüm, sıcak bir mesaj, kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun, Sizin ve ailenizin Regaip Kandili mübarek olsun.

Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılan, arkadaşların en iyisi de Allah"ı hatırlatandır. Regaip Kandili hayırlı olsun

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Hayırlı kandiller..

Ya Rabbi sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri ne olur boş çevirme. Regaip Kandilinız mübarek olsun. Ümmetin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, kanın durmasına; sevgi, hoşgörü ve barışın hakim olmasına vesile olması dileğiyle Regaip Kandili Mübarek Olsun.

Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah’ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun…

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Regaip kandilin mübarek olsun.

REGAİB KANDİLİ RESİMLİ MESAJLAR



