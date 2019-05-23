İşte ilk buluşmada yapmamanız gereken 6 şey

Buluşma uzmanları, ilk buluşmada bir tarafın bazı şeylerden kaçınmasının herkes için işleri kolaylaştıracağını söylüyor. İ

İşte dikkat edilmesi gereken 6 önemli madde:

1.15 DAKİKADA KAÇMAYIN

Daha içeceğinizin yarısına bile gelmeden konuşma tıkanırsa, bugünlük bu kadar yeter demek cazip gelebilir.

Ya da başka bir deyişle hoşçakal bile demeden arazi olabilirsiniz. Fakat buluşma ve ilişki terapisti Madeleine Mason Roantree, bu taktikten uzak durmanın en iyisi olduğunu söylüyor.

Roantree'nin yaptığı açıklamada, “Gerçekten acil durumunuz yoksa, bunu yapmak adice. Bazı insanların, toz olmayı 'hayır, teşekkürler' demenin bir yolu olarak görmelerine hep şaşırıyorum. Bu korkakça ve zavallıca. Bunu yapmayın" diyor.

Daha başlardan işler sarpa sarmaya başladıysa, en azından bir kahve içene kadar kalma nezaketini gösterin.

2. ASLA KARŞIDAKİNE DUYGUSAL MANİPÜLASYON UYGULAMAYIN

Neil Strauss’un kadın tavlama rehberi The Game'de "negging" adını verdiği, erkeğin kadını eleştirerek baştan çıkaracağı fikri, en eski ve iğrenç taktiklerden biri.

Bunun yapılmamasını tavsiye eden Mason ilişkide, özellikle de ilk buluşmada herhangi bir psikolojik oyun oynamaya karşı uyarıyor. Mason sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Bu, uzun süreli aşk beklentisi olanlarda geri tepiyor. Her iki cinsiyetten de, çıktığı insanı 'üstünlük sağlayarak kazanmaya' çalışan müşterilerim oldu. Bu işe yaramıyor."

3. GELECEK HAKKINDA KONUŞMAYIN

İlk randevuda karşınızdaki kişiyle hızlıca kaynaşırsanız, tuvalet arası verdiğinizde kendinizi evlilik planları yaparken bulabilirsiniz.

Ancak her ne kadar tamamen yabancı biriyle gelecek hayal etmek eğlenceli olsa da, ilişki koçu Jo Hemmings plan yaparken kendinizi çok kaptırmamanızı öneriyor.

Hemmings, “Daha ilerideki bir etkinlikte size katılabileceğini varsaymak yerine, buraya ve şimdiye yoğunlaşın. Ne kadar hoşlansanız da bu düşünceler aşırı ve zamansız" diyor.

4. ÖZ GEÇMİŞİNİ SORGULAMAYIN

Kadın Aklı Erkek Aklı'nı (The Ugly Truth) izlediniz mi? Bir sahnede Katherine Heigl'in karakteri bir erkekle ilk buluşmasında oturduktan birkaç dakika sonra ona 10 yıl sonra kendini nerede gördüğünü soruyor.

Hemmings, randevularınızı iş görüşmesiymiş gibi yapmaktan kaçınmak gerektiğini belirterek, "Onlar hakkında her şeyi bilmek isteyebilirsiniz, ancak '2017'deki kariyer boşluğun sırasında boş zamanını nasıl geçirmeyi tercih ettin?' ve 'İlk etapta bana ilgi duyma sebebin neydi?' gibi sorular ilk buluşma için biraz abartı. Her halükarda sorular sorun, ancak ilk buluşmalar konuşarak karşılıklı olarak kendini açmakla ilgilidir," diye ekledi.

5. YANINIZDA ARKADAŞ GETİRMEYİN

Çok bariz bir kural olabilir ama kural kuraldır, moral olsun diye yanınızda arkadaş getirmeniz tavsiye edilmez.

Mason'a göre, birini bulup flörtleşmek için yakın arkadaşlarınız işe yarayabilir fakat onları buluşmaya getirmek iyi bir strateji değildir.

Mason, “Bu karşınızdakinin keyfini kaçıran garip bir durumdur. Müşterilerimden biri yakın zamanda bunu yaptı. Randevunun kısa kesildiğini ve tekrar bir buluşma planlanmadığını söylemeye gerek yok" diyor.

6. KIYAK BEKLEMEYİN

Diyelim ki buluşma iyi gitmiyor. Ama sen hevesli bir fotoğrafçısın ve her şeyi kaybetmediğini fark ettin, çünkü birlikte olduğun kişi başarılı bir fotoğraf stüdyosu işletiyor. Belki romantik olarak sıkıcı bir partner fakat iş için heyecan verici olabilir. "Hayat sana limon vermişse limonata yapmalısın" diye düşünüyorsun.

Mason her ne kadar çekici gözükse de buluştuğun kişinin yeteneklerinden ve uzmanlıklarından faydalanmaya çalışmanın doğru olmadığını söylüyor.

Terapist Mason, “Kocamla tanışmadan önce, başka kişilerle çıktığım randevularda o zamanı bana dertlerini anlatmak için kullananlar oluyordu. Bir seferinde karşımdakine o sırada işte olmadığımı hatırlatmak zorunda kalmıştım" diyor.