İşte Çukur son bölüm müzikleri! Çukur dizisi Zalım, Seher Yeli şarkıları kimin?

Çukur son bölüm müzikleri, çalan şarkı kimin sorusunun cevabı merak ediliyor. Çukur’da çalan şarkı kimin? Çukur dizisinde 2 Nisan tarihinde Ceylan Ertem'in Gel Sevelim şarkısı çaldı. Show TV’nin sevilen dizisi ilk yayınlandığı bölümden itibaren çok sevildi. Reyting sonuçlarında üst sıralarda yer alan dizinin oyuncuları, konusu ve çekim açılarının yanı sıra müzikleri de çok beğeniliyor.

İŞTE ÇUKUR’DA ÇALAN MÜZİKLER

Çukur dizisinde 2 Nisan tarihinde Ceylan Ertem'in Gel Sevelim şarkısı çaldı.

Çukur dizisinin 15. bölümünde çalan şarkının ismi No.1 Feat. Melek Mosso - Hiç Işık Yok.

Yamaç'ın bir başına yürüdüğü şarkı ise Can Güngör'den Yalnız Ölmek'ti

Gazapizm & Cem Adrian - Kalbim Çukur'da

Çukur dizisinin 8. Bölümünde Replikas’tan Yaş Elli şarkısı oldu.

Allame-Kısır Döngü

Şarkının sahibi Allame, verdiği röportajda, "Dizinin sıkı bir takipçisiyim, her hafta ekran başında oluyorum ve takipçisi olduğum bir yapıma şarkı yapmak çifte heyecan verici bir şey oldu. Garip bir duyguydu. Şarkının üretim süreci çok hızlı gelişti sanki aklımda hazır bir metin var ve onu kâğıda döküyor gibiydim ve bana şarkıyı yazdıran bir diğer sebep de dizideki Vartolu karakteri kesinlikle." dedi.

Çukur'da çalan Zalım şarkısı Ceylan Ertem'e ait.

Gazapizm - Heyecanı Yok

VARTOLU'NUN TÜRKÜSÜ SEHER YELİ

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