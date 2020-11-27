İstanbul'un göbeğinde korkunç olay: Sokak ortasında tanımadığı şahsın saldırısına uğradı

İstanbul Maltepe'de markette çıktıktan sonra evine doğru yürüyen Hatice Türkoğlu, tanımadığı bir şahsın saldırısına uğradı. Yüzünde morluklar oluşan ve diz kapağı çatlayan Türkoğlu, "Geceleri uyuyamıyorum. Çok korktum" dedi.

İHA'da yer alan haberde marketten alışveriş yaparak evine doğru giden Hatice Türkoğlu (48) tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Talihsiz kadına arkasından saldıran şüpheli şahıs, kadını savurarak yere doğru fırlattı. Yaralanan kadın, çevredeki vatandaşlar müdahalesiyle kurtuldu. Darp raporu alan Türkoğlu, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

"BENİ SAVURARAK YERE FIRLATTI"

Şikayet dilekçesinde, “Marketten çıkıp eve doğru yürüdüğüm sırada tanımadığım bir şahıs arkamdan kollarımdan sıkarak tutmaya ve sarılıp beni savurmaya başladı. Sonra beni yere fırlattı. Bunun üzerine yüzüme yumruklar attı. Ben yere düşüp kapaklanınca yüzüm yere sürttü. Kafam yere çarpmasın diye elimle yere tutunmaya çalıştığım için ellerim de yaralandı. Sağ bacağımın diz kısmında çatlak oluştu. Her iki ayağımdan da yaralandım. Şahıs bana saldırırken kendince anlamsız sözler söylüyordu ancak ne dediğini olayın şokuyla anlamadım. Çevreden gelen vatandaşlar beni şahsın elinden zor aldılar. Beni darp eden ve bana saldıran A.B. hakkında şikayetçiyim” ifadelerine yer verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırgan hakkında soruşturma başlatıldı.

"İNSANLAR TUTMASA BENİ ÖLDÜREBİLİRDİ"

Adliyeye gelerek savcılığa şikayette bulunan Hatice Türkoğlu şunları söyledi:

“Marketten evime gidiyordum. Hiç tanımadığım bir insan arkamdan saldırdı. Neye uğradığımı şaşırdım. Kendimi yerlerde buldum. İnsanlar tutmasa beni öldürebilirdi. Arkamdan sessizce yaklaşıp saldırdı. Beni yerlere vurdu. Hiç tanımadığınız insanlar size saldırabiliyor. Bir şeyler mırıldanıyordu ama sesini alamadım. O anda şoktaydım. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Sonrasında kaçtı herhalde”

"GECELERİ UYUYAMIYORUM"

Darp raporu alarak emniyete gittiğini söyleyen Türkoğlu, “Oradan da savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Çok korktum, geceleri uyku uyuyamıyorum. Bu gece ilaçla uyudum” diye konuştu.