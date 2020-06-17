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  3. İstanbulluları heyecanlandırmıştı: O manzara yine kayboldu
17 Haziran 2020 Çarşamba 09:39 | Son Güncelleme:

İstanbulluları heyecanlandırmıştı: O manzara yine kayboldu

İstanbulluları heyecanlandırmıştı: O manzara yine kayboldu

Koronavirüs kapsamında daha önce alınan önlemler hava kirliliğini azaltmış, İstanbul'un Avcılar ilçelerinden Uludağ'ın zirvesi görünür hale gelmişti. Yeni normalleşme süreciyle birlikte kilometrelerce ötedeki Uludağ manzarası da kayboldu.

Korona virüs salgını sürecinde sokağa çıkan insan ve araç sayılarının azalması ve havanın temizlenmesiyle birlikte Avcılar Sahili’nden kilometrelerce ötedeki Bursa Uludağ’ın karlı zirvesi görünüyordu. Yeni normalleşme ile birlikte dışarıdaki insan ve araç sayısının çoğalmasıyla manzara da kayboldu. Uludağ zirvesini artık göremediklerini ifade eden Batıkan Ayyıldız isimli vatandaş, “Sürekli gelip gidiyoruz buraya. Galiba hayat normalleşmeye başladı, arabalar fazlalaştı. O yüzden bende hava kirliliğine bağlıyorum. Biz buradan görüyorduk manzarayı çok net belli oluyordu. İnsanlar bence karantinayı bitirmişler o yüzden hava kirliliği devam ediyor” dedi.

Selim Özyüksel isimli bir diğer vatandaş ise, manzarayı net bir şekilde daha önceki günlerde gördüklerini söyleyerek, “ Karantina olduğu dönemlerde net bir şekilde gözüküyordu ama şimdi insanların tüketime başlamasıyla birlikte artık manzarayı göremiyoruz” diye konuştu.

(İHA)

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