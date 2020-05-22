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  3. İstanbullular güne yağışla uyandı
22 Mayıs 2020 Cuma 07:13 | Son Güncelleme:

İstanbullular güne yağışla uyandı

İstanbullular güne yağışla uyandı

Günlerdir İstanbul'da beklenen yağmur gece saatlerinden itibaren olmak üzere etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde etkisini gösteren rüzgarlı ve yağmurlu hava gün içerisinde etkili olmaya devam edecek.

Türkiye’de ve İstanbul’da etkili olması beklenen rüzgarlı ve yağışlı hava gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sıcak havanın ardından etkili olan rüzgarlı ve yağmurlu hava gece saatlerinden sonra etkili oldu.

Rüzgarlı ve yağmurlu hava kentin önemli noktalarından olan Eminönü ve Zeytinburnu sahilinde kuvvetli oldu. Rüzgarlı ve yağmurlu hava gün içerisinde etkili olmaya devam edecek.


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