Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 283.069
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İstanbullular dikkat! Yeni tarife bu gece başlıyor

İstanbullular dikkat! Yeni tarife bu gece başlıyor

İstanbullular dikkat! Yeni tarife bu gece başlıyor

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "İBB tarafından 2 yıl sonra alabildiğimiz bu düzeltme, İstanbul taksilerinin hizmet kalitesini artıracak, taksici esnafımız üzerindeki maddi ve manevi baskıyı azaltacaktır" açıklamasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile taksiciler arasındaki görüşme sonrası onaylanan taksilere zamlı tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odasından (ITEO), yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tarife doğrultusunda, taksi açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, indi-bindi ücreti 10 liradan 13 liraya, kilometre başı ücret 2,5 liradan 3,10 liraya yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTEO Başkanı Eyüp Aksu, 2017'nin eylül ayından sonra ilk kez zam aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yakıt, bakım ve diğer tüm masraflar, 2 yılda artış hızlarıyla üzerimizde baskı oluşturmuştu. Türkiye İstatistik Kurumuna göre enflasyon oranı geçen 2 yılda yüzde 35 artış göstermişti. İBB tarafından 2 yıl sonra alabildiğimiz bu düzeltme İstanbul taksilerinin hizmet kalitesini artıracak, taksici esnafımız üzerindeki maddi ve manevi baskıyı azaltacaktır."

Açıklamada, yeni tarifenin bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı ifade edildi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ekranlara geri dönüyor
Özge Özpirinçci müjdeyi patlattı
Hande'ye şarkı yazdı, gözlerine bakarak söyledi
Seren Serengil'in darp raporu ortaya çıktı
Aleyna Tilki Türkiye'yi terk ediyor
<p>Olay merkez Nilüfer İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. Alın

´Sevgilime Neden Baktın´ Tartışması Kanlı Bitti... O Anlar Kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İkinci el otomobil almanın püf noktaları

Babaları 'bu sizin geleceğiniz' dedi: 8 bin lira biriktirdiler