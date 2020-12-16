İstanbulkart hes kodu yükleme nasıl yapılır? Toplu taşıma kartı ve akbile hes kodu eşleştirme nasıl olur?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında topu taşımalarda kart ve akbiller için yeni bir düzenleme yapıldı. Kart ve akbillere HES kodu eşleştirilmesi yapılması gerekmektedir. Yapılan açıklamalara göre, HES kodu eşleştirmesi ve yükleme işlemileri için 15 Ocak'a kadar süre verildi. Peki Toplu taşıma kartı ve akbile hes kodu eşleştirme nasıl olur? İstanbulkart hes kodu yükleme nasıl yapılır?

Öncelikle Hayat Eve Sığar uygulamasının kısaltılmış hali olan HES kodunu edinmemiz gerekiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve koronavirüs takip uygulaması üzerinden her kullanıcı bir HES kodu alabilir. HES kodu sayesinde koronavirüs önlemleri için kullanıcının risk durumu ve hastalık takibi yapılabiliyor. Şimdi gelelim İstanbulKart’a HES kodu nasıl eşleştirilir kısmına.

HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbulkart'lar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak.

Eylül ayında yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirilmişti.

Genelge ile kovid-19 tanılı ya da temaslı kişilerin toplu ulaşım araçlarını kullanmaması amaçlanıyor.

İstanbulkart ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında entegrasyonunun sağlanması noktasında, İBB iştiraki BELBİM ile Sağlık Bakanlığı teknik ekipleri gerekli teknik entegrasyon çalışmalarına başladı.

Sağlık Bakanlığı’nca İBB’ye iletilecek olan tanısı konmuş Covid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ları askıya alınacak. Anonim İstanbulkart’ları kişiselleştirilecek.

İstanbulkart-HES kodu eşleştirmesi için 15 Ocak son tarih olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar toplu ulaşımda kullanılamayacak.

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

Eşleştirme işlemi "istanbulkart.istanbul" sitesinden yapılabiliyor. Bu işlem için öncelikle bir HES kodunuzun bulunması gerekiyor.

Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek. Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.

34,3 MİLYON İSTANBULKART BULUNUYOR

İstanbul’da toplam 34 milyon 260 bin 87 adet İstanbulkart bulunuyor. Bunların 8 milyon 260 bin 87 adedi (Yüzde 24) kişiselleştirilmiş durumda.

Pandemi sürecinde İstanbulkart kullanımı düştü. Örneğin, Ağustos 2020'de aktif kullanılan İstanbulkart sayısı 7 milyon iken bunların 2 milyon 800 bini (Yüzde 40) kişiselleştirilmiş İstanbulkart’lardan oluşuyor.

SON TARİH 15 OCAK

Bu eşleştirmeyle hasta veya temaslı vatandaşların bilgileri Sağlık Bakanlığı tarafından İBB’ye iletilecek. Böylece otomatik olarak bu gruptakilerin İstanbulKart’ı askıya alınmış olacak ve toplu ulaşımda kullanılmayacak. HES kodu eşleştirmesi için belirlenen son tarih ise 15 Ocak 2021. İstanbulKart kullanıcılarının, 15 Ocak’a kadar kartlarını HES kodları ile eşleştirmesi gerekiyor.

WEB SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILABİLİYOR

İstanbul’da ise toplamda 34 milyon 260 bin 87 İstanbulkart bulunuyor. Bu kartlardan 8 milyon 260 bin 87‘si kişiselleştirilmiş durumda. Anonim olan İstalbulkart’lar ise kişiselleştirilecek.

İstanbulkart ile HES kodunu eşleştirmek isteyen kişiler, bu işlemi kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adresinden yapabiliyor. Bu site üzerinden ulaşım kartınız ile HES kodunuzu eşleştirebilirsiniz.