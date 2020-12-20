İstanbulkart, HES kodu tanımlama ekranı: İstanbulkart (Akbil) HES kodu yükleme nasıl, nerede yapılır?

İstanbulkart HES kodu tanımlama veya yükleme işlemleri 15 Ocak'ta son bulacak. İstanbul'da tramvay, metrobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanırken HES kodu zorunlu hale getirildi. Koronavirüs salgını sonrası tedbirler arttırılıyor. İstanbulkart HES kodu tanımlama kısa ve basit işlemlerden oluşuyor. Peki, İstanbulkart HES kodu yükleme nasıl yapılır? İşte İstanbulkart HES kodu tanımlama ekranı...

İSTANBULKART HES KODU YÜKLEME NASIL YAPILIR?

Eşleştirme işlemi "istanbulkart.istanbul" sitesinden yapılabiliyor. Bu işlem için öncelikle bir HES kodunuzun bulunması gerekiyor.

KARTINA HES KODU YÜKLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek. Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR?

İstanbulkart'a HES kodu tanımlamak için İstanbulkart.istanbul sitesine girerek menünün sağ tarafında bulunan Online işlemler kısmına girip bireysel seçeneğine tıklayın.

Bu kısımdan kayıt olarak sisteme giriş yapın. Eğer kayıtlı değilseniz kaydolun.

İstanbulkart'a HES kodu tanımlamak için Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra SMS kodu doğrulaması yaparak taahütnameleri kabul edin ve çıkan ekranda İstanbulkartınızı kaydedin.

Kartınızın üzerindeki numaraları sisteme girerek, İstanbulkartınıza isim verdikten sonra kaydı tamamlayınız.

Bu işlem sonrasında T.C kimlik numaranıza kartınız otomatik olarak tamamlanır. Tamamlanma sonrasında ekstra bir işleme gerek yoktur. Böylece İstanbulkart'a HES kodu tanımlanmış olur.

SON GÜN NE ZAMAN?

HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbulkart'lar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak.

Eylül ayında yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirilmişti.

Genelge ile kovid-19 tanılı ya da temaslı kişilerin toplu ulaşım araçlarını kullanmaması amaçlanıyor.

İstanbulkart ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında entegrasyonunun sağlanması noktasında, İBB iştiraki BELBİM ile Sağlık Bakanlığı teknik ekipleri gerekli teknik entegrasyon çalışmalarına başladı.

Sağlık Bakanlığı’nca İBB’ye iletilecek olan tanısı konmuş Covid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ları askıya alınacak. Anonim İstanbulkart’ları kişiselleştirilecek.

İstanbulkart-HES kodu eşleştirmesi için 15 Ocak son tarih olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar toplu ulaşımda kullanılamayaca