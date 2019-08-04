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  3. İstanbul'dan Rusya'ya gidecek uçakta Rus yolcular kavga etti

İstanbul'dan Rusya'ya gidecek uçakta Rus yolcular kavga etti

İstanbul'dan Rusya'ya gidecek uçakta Rus yolcular kavga etti

İstanbul-Yekaterinburg seferini yapmak üzere olan Türk Hava Yolları (THY) uçağında, Rus yolcular arasında kavga çıktı. Kavga anı başka bir yolcu tarafından kayda alındı.

Rus medyasında yer alan habere göre, İstanbul-Yekaterinburg seferini yapmak üzere olan THY uçağında,  Rus yolcular arasında ‘yer’ tartışması çıktı ve tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan 3 kişinin uçaktan dışarıya alındığı ve uçuşun 45 dakika gecikmeli olarak gerçekleştiği belirtildi. Kavgaya karışan 3 Rus yolcunun görüntüleri başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, diğer yolcuların ve kabin görevlilerinin olaya müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

DHA

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