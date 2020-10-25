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25 Ekim 2020 Pazar 07:14 | Son Güncelleme:

İstanbul'da yoğun sis: Sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul'da yoğun sis: Sürücüler zor anlar yaşadı
DHA

İstanbul'da yoğun sisten dolayı trafikte görüş mesafesi düşünce sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da birçok noktada yoğun sisten dolayı trafikte görüş mesafesi düşünce sürücüler zor anlar yaşadı. 

DHA'da yer alan haberde İstanbul'da gece saatlerinden itibaren bir çok noktada yoğun sis etkili oldu.

BİRÇOK NOKTADA YOĞUN SİS ETKİLİ

İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı. Özellikle TEM Otoyolu Hasdal geçişi, D-100 Karayolu Cevizlibağ, Haliç ve Okmeydanı geçişleriyle, Kemerburgaz'da yoğun sis etkili oldu.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de sis zaman zaman etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.  

<p>Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerinin yerel saatle 13.00-15.00'

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