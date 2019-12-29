İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 30 Aralık'ta kar tatili olacak mı? Gözler İstanbul Valiliği'nde

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? sorusu araştırılıyor. 30 Aralık’ta İstanbul’da kar tatili olacak mı? Kış aylarının gelmesi ile beraber soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’da havanın 8°C çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniliyor. Peki okullar tatil olacak mı?

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

30 Aralık’ta İstanbul’da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul’da havanın 8°C çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniliyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu,Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra Konya ve Karaman'ın güneyinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: İç Anadolu’nun güneyi ile Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m. üzeri) kar şeklinde görülecek olan yağışların, zamanla etkisini artırarak Konya ve Karaman'ın güneyinde kuvvetli (10 ila 20 cm), yüksek kesimlerinde yoğun (20 ila 40 cm) olarak Pazartesi (30.12.2019) akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden başta Akdeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan Alacabel ve Sertavul geçitleri ile karayollarında yaşanabilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.