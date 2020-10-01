İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Uyuşturucu madde imalatı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan yabancı uyruklu D.S. ve G.S. isimli şahısların yakalandığı bildirildi.

Operasyonun gerçekleştirildiği adreste Hint keneviri yetiştirmek için kullanılan sera malzemeleri, üç adet Hint keneviri için kullanılan sıvı madde, 120 gram ot esrar maddesi, 15 kök Hint keneviri maddesi, iki adet hassas terazi ve bir miktar nakit para ele geçirildi.

Yakalanan şahısların, haklarında uygulanacak yasal işlemler için Alibeyköy Polis Merkezine teslim edildikleri bildirildi.