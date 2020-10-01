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01 Ekim 2020 Perşembe 19:17 | Son Güncelleme:

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda yabancı uyruklu iki kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Uyuşturucu madde imalatı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan yabancı uyruklu D.S. ve G.S. isimli şahısların yakalandığı bildirildi.

Operasyonun gerçekleştirildiği adreste Hint keneviri yetiştirmek için kullanılan sera malzemeleri, üç adet Hint keneviri için kullanılan sıvı madde, 120 gram ot esrar maddesi, 15 kök Hint keneviri maddesi, iki adet hassas terazi ve bir miktar nakit para ele geçirildi.

Yakalanan şahısların, haklarında uygulanacak yasal işlemler için Alibeyköy Polis Merkezine teslim edildikleri bildirildi.

<p>Editör: Eda Cabul <a href='Editör: Eda Cabul eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.

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