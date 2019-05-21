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  3. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 60 bin hap ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 60 bin hap ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 60 bin hap ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Anadolu yakasında aralarında okulların da bulunduğu pek çok noktada uyuşturucu satışı yapan çete üyelerine operasyon düzenledi. Takip ettikleri aracı durduran ekipler 60 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Yakalanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri zehir tacirlerinin İstanbul Anadolu yakasında bulunan ilçelerde orta öğrenim kurumları da dahil olmak üzere çeşitli yerlerde uyuşturucu hap satışı yaptığını belirledi. Torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına hap temin ettiği belirtilen zanlıların izini süren ekipler, aylar süren detaylı araştırma sonucunda hedefi Ümraniye ilçesi olacak şekilde daralttı. Yapılan takip neticesinde şüphelilerin; çeşitli semtlerden gelen torbacılara kendi belirledikleri noktalarda buluşma yeri ayarlayarak uyuşturucu hapları sattıkları belirlendi.

Şüphelileri fiziki takibe alan Jandarma ekipleri; şüpheli şahısların yakalanmamak için gün içerisinde birden çok araç değiştirdiğini ve Ümraniye ilçesinin çeşitli bölgelerine giriş çıkış yaptıklarını tespit etti. En son lüks bir araçla harekete geçen şüphelilerin, birçok şahısla görüştükten sonra ilçe sınırları dışında bulunan piknik alanına doğru hareket etmesi üzerine uyuşturucuların araçta olduğu değerlendirilerek operasyon için düğmeye basıldı. Jandarma ekipleri tarafından takibe alınan araç, Ümraniye ilçe sınırları içerisinden çıkmadan kıskıvrak yakalandı.

Jandarma ekiplerini karşılarında gören şüpheliler neye uğradığını şaşırdı. Şüphelilerin etkisiz hale getirilmesinin ardından araçta arama yapıldı. Uyuşturucu madde arama köpeği “ATAK”ın aracın bagajına kısmına yoğunlaşması ve araç stepnesine tepki vermesi üzerine zula tabir edilen bölmede paketler içerisinde toplam 60 bin adet Amfetamin türevi uyuşturucu hap ele geçirildi. Şebeke lideri olduğu belirlenen şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ile yüklü miktarda para çıktı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan sabıkalı olduğu belirlendi. Zanlıları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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