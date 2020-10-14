İstanbul'da üretip şehirlere dağıtmışlar

İstanbul’da özel jandarma ekibi, sahte içki imal edip Türkiye’nin dört bir yanına gönderen H.K. liderliğindeki şebekeyi çökertti. İstanbul, Adana ve Bursa’daki 25 adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 1 damıtma kazanı, 2 soğutma sistemi, toplam 3 bin 500 litre sahte alkol ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 bin lira, 3 bin 350 dolar ve 630 euroya da el konuldu. Gözaltına alınan 22 şüpheliden 17’si tutuklandı.

10 AYDA 18 OPERASYON



Geçen yıl kasım ayında oluşturulan özel ekibin, çeteyi deşifre etmek için İstanbul’da son 10 ayda 18 ayrı operasyon gerçekleştirdiği açıklandı. Daha önce de toplam 18 bin 94 litre sahte alkol, 33.5 litre esans, 112 bin 986 içki etiketi, 15 bin 650 boş şişe, 569 bin kapak, 3 milyon 501 bin 900 TAPDK bandrolü, 3 alkolmetre ile alkol imalatında kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiği öğrenildi. Operasyonlar kapsamında 16 kişinin daha tutuklandığı bildirildi.

TERMOSİFONLU DÜZENEK

Tekirdağ’da bin 107 litre etil alkol ele geçirilen operasyonda sahte içkiyi depolamak ve şişelemek için termosifona düzenek kurulduğu belirlendi.



ÇÖPTEN TOPLAYIP DOLDURMUŞLAR!

İstanbul Gaziosmanpaşa’daki depoda 224 şişe sahte içki ele geçirildi. Çöpten topladıkları rakı ve viski şişelerine ölümcül karışım doldurup satan 2 kişi gözaltına alındı.



ŞİFRELİ SEVKIYAT: LİMON VE GÜL



Başakşehir’deki depoda etil ve metil alkol kolilerinin üzerine ‘limon’ ve ‘gül’ yazıldığı, diğer illere sevkıyatın bu şekilde yapıldığı belirlendi.

MERDİVEN ALTI İÇKİ FABRİKASI



İstanbul polisi, Avcılar’daki bir imalathanede 6 ton, Başakşehir’deki iki ayrı depoda da 7 ton metil alkol ele geçirdi. Avcılar’da kolonya, Başakşehir’de deterjan üretimi belgesi alan şüphelilerin metil alkolü basınçlı damıtma kazanlarında kaynatarak sözde alkolün zehrini aldığı, üzerine de “Sağlığa zararlı değildir. Tarımsal kökenli etil alkol bazlı temizleyici” etiketi yapıştırıp diğer illere gönderdiği saptandı. 2 kişi gözaltına alınırken, depo sahibi aranıyor.

ÖNCE BANDROLE BAKIN



Sahte alkolün ilk belirtisi mide bulantısı ve görme kaybı. Tat ve koku ile sahte alkolü anlamak imkansız. “Bandrolsüz içkilerden uzak durun” diyen yetkililer, şüpheli durumların polise veya 174 Alo Gıda İhbar Hattı’na bildirilmesini istedi.

BİLANÇO ARTIYOR: 49. ÖLÜM



İstanbul’da sahte içkiden zehirlenen 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Ölenlerin sayısı 9’a yükseldi. İzmir’den de 3 acı haber daha gelirken, kentte ölenlerin sayısı 21’e çıktı. Ülke genelinde toplam can kaybı 49’a ulaştı. 30’u aşkın kişi de hastanelerde tedavi altında. İstanbul’da 9, İzmir’de ise 10 sahte içki şüphelisi tutuklandı.