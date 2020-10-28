  • $8,2575
  • 9,7006
  • 498.078
  • 1126.99
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Yaşam
  • İstanbul'da trafik yoğunluğu: 4 buçuk günlük tatile çıkacak olanlar yola çıktı
28 Ekim 2020 Çarşamba 16:33 | Son Güncelleme:

İstanbul'da trafik yoğunluğu: 4 buçuk günlük tatile çıkacak olanlar yola çıktı

İstanbul'da trafik yoğunluğu: 4 buçuk günlük tatile çıkacak olanlar yola çıktı
DHA

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini cuma günü ile birleştirip, hafta sonuyla birleştirip yola çıkanlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Saat 16.00 itibarıyla trafik yoğunluğu 53'e yaklaştı.

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini cuma günü ile birleştirip, hafta sonuyla birleştirip yola çıkanlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. 

DHA'da yer alan haberde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve hafta sonu tatilini cuma günü ile birleştirip, 4 buçuk günlük tatile çıkacak olanlar yola çıktı.

YOĞUNLUK YÜZDE 53'E ULAŞTI

İstanbul trafiğindeki yoğunluk da arttı. Özellikle köprü ve bağlantı yollarındaki yoğunluk dikkat çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kadıköy D-100 karayolunda her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 16.00 itibarıyla trafik yoğunluğu 53'e yaklaştı.

<p>Editör-Kurgu: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

Charlie Hebdo'an skandal hakaret

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Sertab Erener ve Yonca Evcimik Bodrum'da çöp topladı

Bağışıklığı güçlendiren kış besinleri

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.