İstanbul'da trafik yoğunluğu: 4 buçuk günlük tatile çıkacak olanlar yola çıktı

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini cuma günü ile birleştirip, hafta sonuyla birleştirip yola çıkanlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

DHA'da yer alan haberde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve hafta sonu tatilini cuma günü ile birleştirip, 4 buçuk günlük tatile çıkacak olanlar yola çıktı.

YOĞUNLUK YÜZDE 53'E ULAŞTI

İstanbul trafiğindeki yoğunluk da arttı. Özellikle köprü ve bağlantı yollarındaki yoğunluk dikkat çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kadıköy D-100 karayolunda her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 16.00 itibarıyla trafik yoğunluğu 53'e yaklaştı.