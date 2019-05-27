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27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:48 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:48

İstanbul'da sıcak hava manzaraları

İstanbul'da sıcak hava manzaraları

İstanbul'da hava ısınmaya başladı. Sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti.

İstanbul'da bugün hava hissedilir derecede ısınmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte ülkemizde sıcaklıkların hissedilir şekilde (5-10 derece) artması bekleniyor. Özellikle Salı gününden itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların Mayıs ayı extrem değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor" demişti.

İstanbul'da hava sıcaklığı 30 dereceyi buldu. Sıcak hava nedeniyle çok sayıda kişi, boğaz kıyısına akın etti. Kimi denize girerek serinlerken kimi ise ağaç gölgesinde yattı.

Meteoroloji'nin açıklamasında, "Beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir" ifadeleri de yer almıştı.

(DHA)

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