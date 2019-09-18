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  3. İstanbul'da sahte nargile tütünü imalathanesine baskın

İstanbul'da sahte nargile tütünü imalathanesine baskın

İstanbul'da sahte nargile tütünü imalathanesine baskın

İstanbul Eyüpsultan’da sahte nargile tütünü üretilen adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri 300 bin TL olan 1,5 ton sahte nargile tütünü ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu Eyüpsultan’daki bir sanayi sitesinde sahte nargile tütünü üretildiği belirlendi.

Sanayi sitesindeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda piyasa değeri 300 bin TL olan 1,5 ton satışa hazır sahte nargile tütünü, 250 kilogram işlenmemiş tütün, metal kutular içerisinde glikoz ve gliserin, sahte nargile tütünü üretiminde kullanılan makineler ele geçirdi.

Polis, olayla ilgili M.S. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

İHA

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