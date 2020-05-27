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  3. İstanbul'da plastik fabrikasında yangın
27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:53 | Son Güncelleme:

İstanbul'da plastik fabrikasında yangın

İstanbul'da plastik fabrikasında yangın

Son Dakika Haberleri.. Avcılar'da plastik madde üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Avcılar'da plastik ürün imalatı yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Firüzköy Mahallesi'nde plastik ürün imalatı yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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