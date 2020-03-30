İstanbul'da pes dedirten görüntü! Barikatları kaldırıp yürüdüler

Ülke genelinde koronavirüsün yayılımını durdurmak için yayınlanan genelgeyle sahillerde piknik, spor ya da yürüyüş yapmak yasaklandı. Bazı belediyeler sahillerin tüm girişlerini kapatarak önlem almaya çalıştı. Büyükçekmece Belediyesi de sahile inen tüm yollara barikatlar dizdi ancak yasaklara aldırış etmeyenler barikatları açarak, araçlarını sahile park etti. Araçlarını park edenlerin spor ya da yürüyüş yapmak için sahile geldiği görüldü. Sahile piknik yapmaya gelenler oldu. Zabıta ekipleri barikatları tekrardan kapatırken sahili boşaltmaları için anonslar yaptı.

YAVUZ: "ÇOCUKLARIMIZI NASIL OYALAYABİLİRİZ" DİYE GELDİK

Sahile ailesiyle gelen Serkan Yavuz, "Benim gibi burada yürüyüş yapanlar, spor yapanlar var. Bunlar çok keyfi hareketler ama biz şu aşamada en azından 'Bir saat çocuklarımızı nasıl oyalayabiliriz en sakin neresi olur?' diye düşündük. Bu yüzden buraya geldik. Başkaları da bizim gibi düşünmek zorunda kalıyor. Bunu ne kadar tutabilirsiniz? Çocuğu ne kadar zapt edebilirsiniz? Evde aktiviteler yapıyoruz ama nereye kadar tutabiliriz." diye konuştu.