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  3. İstanbul'da otobüs şoföründen insanlık örneği

İstanbul'da otobüs şoföründen insanlık örneği

İstanbul'da otobüs şoföründen insanlık örneği

Zincirlikuyu’da sabah saatlerinde seferini yapan otobüs şoförü, soğukta üşüyen bir köpeği içeri aldı. Koltuğun üstüne bıraktığı köpek, sıcakta uyuyunca yürekleri ısıtan görüntüler ortaya çıktı. Sürücünün yaptığı insanlık örneğini kaydeden vatandaş o anları sosyal medyadan paylaştı.

 Zincirlikuyu Barbaros Bulvarı üzerine dün sabah saatlerinde Beşiktaş-İstinye seferini yapan otobüsün şoförü, bir durakta yolcu almak için durduğunda bir köpeğin soğuktan üşüdüğünü fark etti.

Aracından inen şoför, titreyen köpeği içeriye alarak yoluna devam etti. Şoförün koltuğu bıraktığı köpek bir süre sonra sıcakta uyumaya başladı. Vatandaşların içerisinde koltukta yolculuk yapan köpek yürekleri ısıtırker, o anları cep telefonuyla kaydeden yolcu sosyal medyadan paylaştı.

(İHA)


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