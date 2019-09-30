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Hasarlı okullar eğitime nerede devam edecek? İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği açıkladı

Hasarlı okullar eğitime nerede devam edecek" İstanbul'da okullar tatil mi" İstanbul Valiliği açıkladı

İstanbul’da okulların tatil olup olmayacağı ve tatil olan hasarlı okulların eğitime nerede devam edeceği merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen depremin ardından bazı okullar tatil edilmişti. Dün İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Peki Salı günü okullar tatil olacak mı? Valilik bugün yapacağı açıklamada konu ile ilgili merak edilenleri cevapladı. İşte detaylar…

Deprem sonrası hasarlı okulların eğitime nerede devam edeceği ile ilgili İstanbul Valiliği son dakika açıklaması araştırılıyor. Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, öğrenciler eğitime devam edeceği okulların açıklanacağı tarihi açıkladı. İşte konu ile ilgili merak edilenler…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Öğrenciler 1 Ekim'den itibaren aşağıda bulunan okullarda eğitime devam edecekler.

HASARLI OKULLAR EĞİTİME NEREDE DEVAM EDECEK?

Son dakika… İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin eğitime devam edeceği okulları açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Ön Hasar Tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerimizin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okullar belirlenmiş ve velilerimize bildirilmiştir. İyi dersler diliyorum" dedi.

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PAZARTESİ TATİL OLAN OKULLAR HANGİLERİ?

İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. 

AĞIR HASARLI OLARAK TESPİT EDİLEN OKULLAR

BAHÇELİEVLER                      Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi
BAHÇELİEVLER                      Yenibosna Ortaokulu
BÜYÜKÇEKMECE                    Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu
ÇATALCA                                 Arif Nihat Asya MTAL
GAZİOSMANPAŞA                   Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
GAZİOSMANPAŞA                   Küçükköy İHL (A Blok)
GAZİOSMANPAŞA                   100. Yıl İlk/Ortaokulu
PENDİK                                     Seyit Burhan Toprak İlkokulu
SANCAKTEPE                          Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.

AZ HASARLI OLARAK TESPİT EDİLEN OKUL LİSTESİ

ARNAVUTKÖY                        Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
AVCILAR                                  Abdulkadir Uztürk Ortaokulu
BEYKOZ                                   Fatinhoca İlkokulu
BÜYÜKÇEKMECE                    Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu
EYÜPSULTAN                          Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu
FATİH                                        Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu
GAZİOSMANPAŞA                   Gazi Paşa İlkokulu
GAZİOSMANPAŞA                   Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu
GAZİOSMANPAŞA                   Karlıtepe Ortaokulu
GÜNGÖREN                             Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu
KÜÇÜKÇEKMECE                    Söğütlüçeşme Ortaokulu
KÜÇÜKÇEKMECE                    Tahsin Banguoğlu İlkokulu
KÜÇÜKÇEKMECE                    Nergiz Anaokulu
MALTEPE                                 Halit Armay Anadolu Lisesi
PENDİK                                     Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
PENDİK                                     Ergenekon İlk/Ortaokulu
SANCAKTEPE                          Osmangazi İlkokulu
SİLİVRİ                                      Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu
SULTANGAZI                           İstiklal Ortaokulu
ÜSKÜDAR                                 Burhan Felek Anadolu Lisesi

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