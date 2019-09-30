Hasarlı okullar eğitime nerede devam edecek? İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği açıkladı

Deprem sonrası hasarlı okulların eğitime nerede devam edeceği ile ilgili İstanbul Valiliği son dakika açıklaması araştırılıyor. Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, öğrenciler eğitime devam edeceği okulların açıklanacağı tarihi açıkladı. İşte konu ile ilgili merak edilenler…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Öğrenciler 1 Ekim'den itibaren aşağıda bulunan okullarda eğitime devam edecekler.

HASARLI OKULLAR EĞİTİME NEREDE DEVAM EDECEK?

Son dakika… İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin eğitime devam edeceği okulları açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Ön Hasar Tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerimizin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okullar belirlenmiş ve velilerimize bildirilmiştir. İyi dersler diliyorum" dedi.

PAZARTESİ TATİL OLAN OKULLAR HANGİLERİ?

İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

AĞIR HASARLI OLARAK TESPİT EDİLEN OKULLAR

BAHÇELİEVLER Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi

BAHÇELİEVLER Yenibosna Ortaokulu

BÜYÜKÇEKMECE Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu

ÇATALCA Arif Nihat Asya MTAL

GAZİOSMANPAŞA Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

GAZİOSMANPAŞA Küçükköy İHL (A Blok)

GAZİOSMANPAŞA 100. Yıl İlk/Ortaokulu

PENDİK Seyit Burhan Toprak İlkokulu

SANCAKTEPE Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.

AZ HASARLI OLARAK TESPİT EDİLEN OKUL LİSTESİ

ARNAVUTKÖY Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

AVCILAR Abdulkadir Uztürk Ortaokulu

BEYKOZ Fatinhoca İlkokulu

BÜYÜKÇEKMECE Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu

EYÜPSULTAN Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu

FATİH Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu

GAZİOSMANPAŞA Gazi Paşa İlkokulu

GAZİOSMANPAŞA Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu

GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Ortaokulu

GÜNGÖREN Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu

KÜÇÜKÇEKMECE Söğütlüçeşme Ortaokulu

KÜÇÜKÇEKMECE Tahsin Banguoğlu İlkokulu

KÜÇÜKÇEKMECE Nergiz Anaokulu

MALTEPE Halit Armay Anadolu Lisesi

PENDİK Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

PENDİK Ergenekon İlk/Ortaokulu

SANCAKTEPE Osmangazi İlkokulu

SİLİVRİ Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu

SULTANGAZI İstiklal Ortaokulu

ÜSKÜDAR Burhan Felek Anadolu Lisesi