Hasarlı okullar eğitime nerede devam edecek? İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği açıkladı
İstanbul’da okulların tatil olup olmayacağı ve tatil olan hasarlı okulların eğitime nerede devam edeceği merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen depremin ardından bazı okullar tatil edilmişti. Dün İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Peki Salı günü okullar tatil olacak mı? Valilik bugün yapacağı açıklamada konu ile ilgili merak edilenleri cevapladı. İşte detaylar…
Deprem sonrası hasarlı okulların eğitime nerede devam edeceği ile ilgili İstanbul Valiliği son dakika açıklaması araştırılıyor. Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, öğrenciler eğitime devam edeceği okulların açıklanacağı tarihi açıkladı. İşte konu ile ilgili merak edilenler…
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Öğrenciler 1 Ekim'den itibaren aşağıda bulunan okullarda eğitime devam edecekler.
HASARLI OKULLAR EĞİTİME NEREDE DEVAM EDECEK?
Son dakika… İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin eğitime devam edeceği okulları açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Ön Hasar Tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerimizin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okullar belirlenmiş ve velilerimize bildirilmiştir. İyi dersler diliyorum" dedi.
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PAZARTESİ TATİL OLAN OKULLAR HANGİLERİ?
İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
AĞIR HASARLI OLARAK TESPİT EDİLEN OKULLAR
BAHÇELİEVLER Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi
BAHÇELİEVLER Yenibosna Ortaokulu
BÜYÜKÇEKMECE Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu
ÇATALCA Arif Nihat Asya MTAL
GAZİOSMANPAŞA Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
GAZİOSMANPAŞA Küçükköy İHL (A Blok)
GAZİOSMANPAŞA 100. Yıl İlk/Ortaokulu
PENDİK Seyit Burhan Toprak İlkokulu
SANCAKTEPE Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.
AZ HASARLI OLARAK TESPİT EDİLEN OKUL LİSTESİ
ARNAVUTKÖY Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
AVCILAR Abdulkadir Uztürk Ortaokulu
BEYKOZ Fatinhoca İlkokulu
BÜYÜKÇEKMECE Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu
EYÜPSULTAN Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu
FATİH Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu
GAZİOSMANPAŞA Gazi Paşa İlkokulu
GAZİOSMANPAŞA Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu
GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Ortaokulu
GÜNGÖREN Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu
KÜÇÜKÇEKMECE Söğütlüçeşme Ortaokulu
KÜÇÜKÇEKMECE Tahsin Banguoğlu İlkokulu
KÜÇÜKÇEKMECE Nergiz Anaokulu
MALTEPE Halit Armay Anadolu Lisesi
PENDİK Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
PENDİK Ergenekon İlk/Ortaokulu
SANCAKTEPE Osmangazi İlkokulu
SİLİVRİ Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu
SULTANGAZI İstiklal Ortaokulu
ÜSKÜDAR Burhan Felek Anadolu Lisesi