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İstanbul'da okul servisi takla attı

İstanbul'da okul servisi takla attı

Beylikdüzü'nde kazaya karışan okul servis aracı takla attı. Çok sayıda öğrenci yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza, Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hızla seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil Azime Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu'nun öğrencilerini taşıyan servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan servis aracı takla attı. Araçta bulunan çok sayıda öğrenci yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan öğrencilere hızla müdahale etti. Öğrencilerin kazayı hafif yaralarla atlattığı öğrenildi.

Öte yandan, kazaya sebep olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsünün kolu kırıldı. Sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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