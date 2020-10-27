İstanbul'da “koronabüsler” virüs saçıyor: Minibüslerde virüse bile yer yok

İstanbul'da vatandaşların "koronabüs" adını verdikleri minibüsler virüse davetiye çıkarıyor.

İHA'da yer alan haberde İstanbul’da hızla artan korona virüs vak’a sayıları ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uyarılarına rağmen toplu taşımada yine aynı görüntüler oluştu

MİNİBÜSLER VİRÜSE DAVETİYE ÇIKARDI

Maske takmayan minibüs şoförleri ile sosyal mesafeyi hiçe sayan yolcular korona virüse davet çıkardı. Esenyurt minibüs hattında çekilen görüntülerde sınırlı sayıda yolcu alması gereken minibüsler tıklım tıklım görüntülendi

"MİNİBÜSLERDE VİRÜSE BİLE YER YOK"

Vatandaşlar ise denetleme olmadığından dert yanarak, zorunluluktan binmek zorunda kalıyoruz diye kendilerini savundu. Minibüsten inen bir vatandaş ise şu ifadelere yer verdi:

”Bazı minibüsler kurallara uyarken, bazıları hiç uymuyor. Virüse bildiğin yer yok. Maske var ama sosyal mesafeye hiç uyulmuyor. Vatandaşlarımızda çok duyarsız. Bir yerde uygulama olsa cep telefonuyla haber veriyorlar o yolu kullanma diyorlar. Dezenfekte koymuşlar dolmuşlara ama içinde su var. Şoför dolmuşta sigara içiyor maske bile takmıyor”

"ACİLEN ÖNLEM ALINMASI LAZIM"

Okula gitmek için zorunluluktan minibüse binmek zorunda kalan bir kız çocuğu ise, “ Minibüsler tıklım tıklım dolu. Bindiğim minibüste şoförde maske yoktu insanlar 2-3 kez uyardı ancak umursamadı. Sadece bir minibüs şoförü değil hepsi böyle yapıyor. Her gün okula geliyorum ve minibüs kullanmak zorundayım. Her gün bu çileyi çekiyorum maalesef. Bu konuda acilen önlem alınmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.