Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1577
  • 6,6625
  • 332.099
  • 113902
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İstanbul'da kızına küfür eden öğrenciyi müdürün odasında döven baba kamerada

İstanbul'da kızına küfür eden öğrenciyi müdürün odasında döven baba kamerada

İstanbul'da kızına küfür eden öğrenciyi müdürün odasında döven baba kamerada

İstanbul Arnavutköy'deki bir lisede kız öğrenciye küfredip sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen erkek lise öğrencisi müdürün odasında kızgın kız babası tarafından böyle dövüldü

İstanbul Arnavutköy'deki bir lisede meydana geldi. İddiaya göre lise son sınıf öğrencileri arasında yaşanan sözlü tartışma sonrası bir kız öğrenci yaşadığı tartışmayı babasına anlattı. Kızına küfredildiğini öne süren baba, okula gelerek okul müdürü ile görüşmek istedi. Her iki öğrenci hakkında da disiplin soruşturması başlatan okul müdürünün odasında konu ile ilgili bilgi alan baba, kızı ile tartışıp küfrettiği iddia edilen 17 yaşındaki erkek öğrenciye bir anda saldırdı. Yumruklu saldırı sonucu neye uğradığını şaşıran öğrenciyi, velinin elinden okul müdürü güçlükle kurtarabildi. Tüm bu yaşananlar ise okuldaki güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA


Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
'İkisi arasında kalınca bocaladım'
'Aramızdaki bağ bir imza ile bitti!'
İddialar doğru çıktı! Ece yasak aşkını itiraf etti
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?
<p>PKK/YPG’nin bombalarının hedefi olan Suriyeli çocuk, ´Dışarıda yürürken bir anda bomba patladı ha

MSB paylaştı! PKK/YPG’nin bombalarının hedefi olan Suriyeli çocuk konuştu: Bizden ne istiyorlar!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Kalbi güçlendirmek bu kadar basit! İşte mucizevi kür…

Eşinin yokluğunu fırsat bilen adam bakın ne yaptı?