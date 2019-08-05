Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5609
  • 6,1798
  • 258.468
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İstanbul'da kamyonet hırsızlarına nefes kesen operasyon

İstanbul'da kamyonet hırsızlarına nefes kesen operasyon

İstanbul'da kamyonet hırsızlarına nefes kesen operasyon

İstanbul’un 4 ilçesinde 8 adet kamyon çalan 2’i kadın 3 hırsız, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anı ve şüphelilerden birinin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Eyüpsultan'nda geçtiğimiz Haziran ve Ağustos ayları arasında 8 adet kamyonun çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şahısların kamyonetleri çaldıktan sonra sahte plaka taktıklarını tespit etti. Görüntülere yakalanan 3 şahsın kimliğinin belirlenmesi üzerine polis operasyon başlattı.

Yapılan operasyonda Gökhan G.(22), Yaprak S.(19) ve Kübra B.(20) kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin gözaltına alınması ve hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan hırsızların bir kargo firmasından da hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şubeye götürülerek ifadeleri alınan ve sorgulanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kerem Bürsin facianın eşiğinden döndü
Bengü anne oldu
Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'ın denizde korku dolu saatleri
Manuş Baba'dan askerlik itirafı: Ben de kendime çok güldüm
Gündemi sallayan ayrılıkta dikkat çeken yorum
<p>Edinilen bilgiye göre olay Yenişehir Çamlık mevkinde meydana geldi. Arkadaşını iş yerinde ziyaret

Arabası Çalındı Sandı! Gerçeği Öğrenince Kendi de Şaşırdı...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyayı korkutan harita

7 yıldır sır gibi saklanıyordu: Rusya'nın taarruz İHA'sı ilk uçuşunu yaptı