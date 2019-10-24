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İstanbul'da kaçak maymun operasyonu

İstanbul'da kaçak maymun operasyonu

İstanbul’da düzenlenen operasyonda Türkiye’ye yasa dışı yollardan getirilen iki farklı türde maymun ele geçirildi. Bunların ticaretini yapan bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sanal devriye ekipleri, Irak üzerinden yurda kaçak yollardan sokulan “örümcek” ve Hint şebeği olarak da bilinen “Rhesus” türü 2 yavru maymunu internet üzerinden satışa çıkaran bir kişiyi tespit etti. Maymun yavrularını satılığa çıkaran Y.T. ile ‘alıcı’ kılığında pazarlığa giren polis, biri 8 bin 500, diğeri 7 bin olmak üzere iki maymun için satıcı ile anlaştı. Satıcı ile anlaşan polis ekipleri, Zeytinburnu’nda belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Biri 4, diğeri 6 aylık olan 2 maymun yavrusu kurtarıldı. Baskında Y.T. adlı şüpheli gözaltına alınırken, kurtarılan yavru maymunların Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Şüpheli Y.T.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(İHA)

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