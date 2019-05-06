İstanbul'da hatimle teravih namazı kıldıracak camiler hangileri? 2019 hatimle teravih camiler listesi

İslam âleminin büyük heyecanla beklediği On bir ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Milyonlarca kişi on bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan’a kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece ilk sahura kalkıldı ve oruç için niyet edildi. Ramazan ayının ilk teravih namazı da kılındı. İstanbul’da ilk teravih namazı 5 Mayıs 2019 Pazar günü saat 21:44’te kılındı, son teravih namazı ise 2 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 22:25’te kılınacak. Teravih namazı, kadın-erkek herkes için sünnet-i müekkededir ve İslâm’ın şeâirindendir. Teravih namazı, orucun değil Ramazan’ın sünnetidir. Bu sebeple oruç tutmayan hasta ve yolcular için de Teravih kılmak sünnettir. Peki, İstanbul'da hatimle teravih namazı kıldıracak camiler hangileri? 2019 hatimle teravih kılınacak camiler listesi haberimizin içerisinde yer alıyor. Teravih namazı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

İSTANBUL'DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRACAK CAMİLER HANGİLERİ?

Kentin tüm ilçelerinde 247 camide itikafa girilecek, 97 camide ise hatimle teravih namazı kıldırılacak. Ramazan ayında, İstanbul’da ilçe ilçe hatimle teravih namazı kılınacak camilerin listesi şöyle açıklandı;

Arnavutköy Merkez Camiî,

Taşoluk Yeşil Camiî,

Hadımköy Vakfı Fatih Camiî,

Selman-ı Farisi Camiî,

Fetih Camiî,

Mimarsinan Camiî,

Abdurrahim Çağırıcı Camiî,

Esma Hatun Kocacık Camiî,

Kocasinan Merkez Camiî,

Şehit Mehmet Karaaslan Camiî,

Şirinevler Cengiz Topel Camiî,

Yenibosna Hacı Veyis Turan Camiî,

Nakşiye Esen Camiî,

Mehmet Akif Ersoy Camiî,

Mehmet Zahit Kotku Camiî,

Hz. Bilali Habeşi Camiî,

Medine Müdafii Fahrettinpaşa Camiî,

Altıntepsi Merkez Camiî, Kocatepe Camiî,

Ertuğrul Tekke Camiî,

Abdülvehhap Evvab Efendi Camiî,

Çavuşbaşı Hz. Ömer Camiî,

Hacı Alibey Camiî,

Sacit Ateş Camiî,

Kılıçalipaşa Camiî,

Kumbarhane Camiî,

İmaret Camiî,

Tepecik Yeni Camiî,

Yeşilvadi Camiî,

Sanayi Mescidi,

Alemdağ Hacı Mahmut Efendi Camiî,

Hamide Sancak Camiî,

Ravza Mescidi,

Zeyrek Mescidi,

Hayırseverşer Erkek Kuran Kursu,

Köyiçi Merkez Camiî, Şevkibey Camiî,

Arpacı Hayrettin Camiî, Kızılmescit Camiî,

Behruzağa Odabaşı Camiî,

Cerrah Mehmetpaşa Camiî,

Gazi Ahmet Paşa Camiî,

Hekimoğlu Alipaşa Camiî,

Hırka-i Şerif Camiî,

İskenderpaşa Camiî,

Mihrimah Sultan Camiî,

Muratpaşa Camiî,

Mustafa Muslihiddin Yarhisar Camiî,

Nişancı Mehmetpaşa Camiî,

Sankiyedim Camiî,

Seyitömer Camiî,

Softa Sinan Camiî,

Soğanağa Camiî,

Şehzadebaşı Camiî,

Tahirağa Camiî,

Yavuz Sultan Selim Camiî,

Küçükköy Merkez Camiî,

Prof. Dr. Mahmut esat Coşan Camiî,

Köyaltı Camiî,

Gençosman Camiî,

Yıldız Davutpaşa Kampüsü Camiî,

Akıncılar Camiî,

Haydarpaşa Camiî,

Sadabat Camiî,

Maarifi Camiî,

Sefaköy Gültepe Camiî,

Hayati Üstün Camiî,

Çarşı Camiî,

Hüsniye Arat Camiî,

Sahil Camiî,

Samandıra Merkez Camiî,

Aziz Bayraktar Camiî,

Mehmet Kethüda Camiî,

Cumhuryet Mh. Hacıosman Camiî,



Esentepe Camiî,

Seyit Abdülkadir Geylani Camiî,

Rıfat Börekçi Camiî,

Ulu Camiî,

Hasan Muhammet Ali Camiî,

Ravza Camiî,

Mescid-i Selam Camiî,

Çavuşahmet Camiî,

Mecidiyeköy Tevfikağazade Camiî,

Nalbant Camiî,

İçmeler Muhammedül Emin Camiî,

Santral Mustafa Avni Camiî,

Necat Camiî,

Tevhid Camiî,

Ahi Evran Mescidi,

Çilehan Camiî,

Şemsi Sivasi Camiî,

Hz. Ali Camiî,

Valide-i Cedid Camiî,

Demirciler Sİtesi Camiî,

Ata Garajı Camiî,

Takkeci İbrahim Çavuş Camiî

Yenidoğan Camiî

TERAVİH NEDİR?

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen “tervîha” kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

TERAVİH NAMAZI SÜNNET MİDİR?

Teravih namazı, kadın-erkek herkes için sünnet-i müekkededir ve İslâm’ın şeâirindendir. Teravih namazı, orucun değil Ramazan’ın sünnetidir. Bu sebeple oruç tutmayan hasta ve yolcular için de Teravih kılmak sünnettir.

TERAVİH NAMAZI İLE İLGİLİ HADİSLER

Mânevî bir lutuf mevsimi olan Ramazân-ı Şerîf’te bilhassa rûhâniyetimizi seviyelendirmeye gayret etmemiz îcâb eder. Bu hususta yeğâne geçer akçe de; “ihlâs”tır. İbâdetlerin kemâlini artıran; kalp temizliği, niyet berraklığı ve samîmiyettir. Nefsânî menfaat düşüncelerinin karıştığı, Hak rızâsından gayrı gâyelerin ortak edildiği ibâdetlerden bir hayır umulamaz Nitekim bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

“Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz! Geceleri nice namaz (terâvih ve teheccüd) kılanlar vardır ki, namazlarından kendilerine kalan, yalnız uykusuzluktur.” (İbn-i Mâce, Sıyâm, 21)

Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:

“Kim Ramazan’ın faziletine inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek terâvih namazını kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân 37 ; Müslim, Müsâfirîn 173, 174.)

Peygamber Efendimiz buyurur:

“Allâh Teâlâ Ramazan’da orucu farz kıldı, ben de (terâvîh) namazını sünnet kıldım.” (İbn-i Mâce, Salât, 173)