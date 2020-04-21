Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,996
  • 7,5815
  • 375.193
  • 97581.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İstanbul'da Güney Koreli genç İslamiyeti seçti

İstanbul'da Güney Koreli genç İslamiyeti seçti

İstanbul'da Güney Koreli genç İslamiyeti seçti

Çalışmak için İstanbul'a gelerek Beykoz'a yerleşen Güney Koreli Myungkyu Kang, ilçe müftülüğüne başvurarak Müslüman oldu.

Güney Koreli Myungkyu Kang, Beykoz Müftülüğüne müracaat ederek Müslüman olmak istediğini söyledi.

Kang'ın bu talebi üzerine Beykoz Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi. Kelimeişehadet getiren 28 yaşındaki Kang, Müslüman oldu.

Müslüman olmasının ardından "Ertuğrul" adını alan gence, Beykoz Müftüsü Ali Efe, İslam dini ile ilgili bilgiler verirken, Kur'an-ı Kerim ve Meali ile İslam dinini anlatan kitapları hediye etti.


Isparta'da Mada Adası sakinleri Korona'dan izole bir hayat sürdürüyorlar

Isparta'da Mada Adası sakinleri Korona'dan izole bir hayat sürdürüyorlar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Irak'tan getirilen 366 Türk vatandaşı Diyarbakır ve Batman'da yurtlara yerleştirildi

Ramazandan önce dondurucuya koyulabilecek pratik öneriler