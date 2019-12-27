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  3. İstanbul'da gemi kazası! Son dakika İstanbul Boğazı'nda Songa İridium gemisi kıyaya çarptı

İstanbul'da gemi kazası! Son dakika İstanbul Boğazı'nda Songa İridium gemisi kıyaya çarptı

İstanbul'da gemi kazası! Son dakika İstanbul Boğazı'nda Songa İridium gemisi kıyaya çarptı

İstanbul'da bir gemi Rumeli Hisarı'nda kıyıya çarptı. İlk belirlemelere göre İstanbul Boğazı'ndaki kazada can kaybı yaşanmadı. Geminin Liberya bandralı Songa Iridium olduğu öğrenildi.Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-7 römorkörü tarafından çekilerek kurtarıldı.

İstanbul'da gemi kazası yaşandı. Alınan bilgiye göre, Ukrayna'nın Odessa limanından hareket eden 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide, Rumeli Hisarı mevkisinde makine arızası oluştu.      

Gemi, Aşiyan önlerinde, iskele demirini atarak karaya oturdu.      

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.      

Kıyıya dik açı olacak şekilde duran geminin kaptanı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmesinde, geminin sahille temasen yüzer durumda olduğunu beyan etti.      

Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-7 römorkörü  tarafından çekilerek kurtarıldı.

(AA)

 


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